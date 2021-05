Wielrenster Brand wint vijfde etappe in Ronde van Thüringen

Wielrenster Lucinda Brand heeft in de Ronde van Thüringen haar leidende positie iets verstevigd. De wielrenster van Trek-Segafredo won de vijfde etappe met start en finish in Weimar. De regerend wereldkampioene veldrijden had eerder ook al de derde etappe in de etappekoers op haar naam geschreven.

In de rit met een heuvelachtige finale gingen Chantal Blaak en de Duitse Lisa Klein al vroeg in de aanval. Het tweetal werd op zo’n twaalf kilometer van de streep ingerekend, waarna meerdere rensters probeerden weg te komen. Brand plaatste haar aanval na het laatste klimmetje en kwam in Weimar solo aan met 6 seconden voorsprong op Lorena Wiebes en de Deense Emma Norsgaard.