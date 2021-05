Belg Van Moer soleert naar ritzege in Critérium du Dauphiné

De Belg Brent Van Moer heeft de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. Het was een rit over 182 kilometer met start en finish in Issoire. De renner van Lotto Soudal bleef in de slotfase alleen voorop over van een kopgroep van oorspronkelijk vier vluchters. Het peloton kwam in de laatste kilometers amper dichterbij.

De Italiaan Sonny Colbrelli won de sprint om de tweede plaats, voor de Fransman Clément Venturini. Van Moer boekte zijn eerste profzege een week nadat een blunder hem de winst in de Ronde van Limburg had gekost. Daar nam hij in de laatste kilometer als eenzame vluchter de verkeerde afslag en reed hij niet richting finishdoek maar in het spoor van auto’s die van het parcours werden geleid. “Natuurlijk was ik enorm teleurgesteld, maar dit maakt natuurlijk alles goed”, vertelde de 23-jarige Belg die in 2019 als grote belofte naar de profs overstapte. “Ik wilde laten zien dat ik een koers kan afmaken.”

Na het wegvallen van de Amerikaan Ian Garrison reden nog drie koplopers lang voorop met een voorsprong die maximaal 5 minuten bedroeg. De Oostenrijker Patrick Gamper, de Fransman Cyril Gautier en Van Moer deden op het oog een kansloze poging een massasprint te voorkomen. Maar op het lokale circuit met telkens twee klimmetjes hield het drietal lang stand. De laatste keer dat de Col de la Croix des Gardes moest worden bedwongen – op ruim 15 kilometer voor de finish – ging Van Moer alleen in de aanval.

Van Moer had eenmaal boven nog een voorsprong van een minuut op het inmiddels jagende peloton. Dalend richting Issoire hield hij verrassend stand. “Ongelooflijk om hier, tussen al die grote namen, mijn eerste profzege te boeken”, sprak de Belg. “Het plan was meegaan in een ontsnapping en hopen dat er een paar goede renners bij zouden zitten.”

De Dauphiné gaat maandag verder met een rit van Brioude naar Saugues. De lastigste etappes van de achtdaagse rittenkoers door Frankrijk zijn komend weekeinde.