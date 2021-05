Castroneves evenaart record met vier zeges in Indy 500

De Braziliaanse autocoureur Hélio Castroneves mag zich met zijn vierde zege in de Indy 500 mederecordhouder noemen. Ook de Amerikanen A.J. Foyt (1961, 1964, 1967, 1977), Al Unser (1970, 1971, 1978, 1987) en Rick Mears (1979, 1984, 1988, 1991) wonnen de beroemde Amerikaanse autoklassieker vier keer.

De 46-jarige Castroneves won eerder in 2001, 2002 en 2009. Hij startte als achtste in de race en hield zich in de eerste helft van de race over 200 ronden op de ‘Oval’ van Indianapolis gedeisd. In het laatste kwart kwam hij langzaamaan oprukken en in de voorlaatste ronde passeerde hij de de Spanjaard Alex Palou en nam hij de koppositie over.

Hij vierde zijn zege op de hem bekende wijze door in de hekken te klimmen voor het oog van de enthousiaste fans op de hoofdtribune. Kort daarna overgoot hij zichzelf met een fles melk, de traditionele drank voor de winnaar van de Indy 500.