Colombiaan Bernal wint met Giro opnieuw grote ronde

Egan Bernal heeft voor de tweede keer een grote ronde gewonnen. Na zijn winst in de Tour de France van 2019 won de Colombiaan van wielerploeg Ineos Grenadiers de Ronde van Italië. Bernal begon zondag met een veilige marge aan de laatste etappe, een individuele tijdrit van Senago naar Milaan over 30 kilometer. Die werd gewonnen door de Italiaan Filippo Ganna, een ploeggenoot van Bernal.

Bernal (24) nam na zijn ritzege in de negende etappe de leiderstrui over van de Hongaar Attila Valter. In de zestiende etappe naar skioord Cortina d’Ampezzo bevestigde hij zijn overheersing bergop met een nieuwe ritzege. Eén zwakke dag met wat tijdverlies gaf de naaste belagers nog wat hoop. In de laatste twee bergetappes konden de Italiaan Damiano Caruso (tweede in het eindklassement) en de Brit Simon Yates (derde) een ritzege boeken, maar Bernal zag zijn voorsprong in het klassement niet meer in gevaar komen.

Vooraf verwachte mogelijke concurrenten van Bernal verdwenen vroegtijdig uit de Giro. De Spanjaard Mikel Landa brak een sleutelbeen bij een val in de vijfde etappe, de Duitser Emanuel Buchmann hield aan een val in de vijftiende etappe een lichte hersenschudding over. Remco Evenepoel was vol verwachting naar Italië gekomen, al weersprak de jonge Belg dat verwijzend naar het feit dat de Giro zijn eerste koers was sinds zijn val in de Ronde van Lombardije negen maanden eerder. Maar bij Deceuninck – Quick-Step werden de kansen van de Portugees João Almeida opgeofferd om Evenepoel op zijn eerste mindere dag bij te staan. Na een val in de zeventiende etappe hield België’s wielerhoop het voor gezien.

De afsluitende tijdrit, de afgelopen jaren regelmatig beslissend voor het klassement, leverde met Ganna de verwachte winnaar op. Maar de wereldkampioen tijdrijden kreeg in de slotkilometers nog wel te maken met een lekke band. Rémi Cavagna, zijn voornaamste concurrent, leek te gaan profiteren tot de Fransman in een van de laatste bochten rechtdoor reed en onderuit ging. Cavagna zat snel weer op de fiets, maar gaf 12 seconden toe op Ganna, wiens landgenoot Edoardo Affini (Jumbo-Visma) als derde eindigde. Bernal werd 23e in de tijdrit, kort achter Koen Bouwman de met de twaalfde plaats de best geklasseerde Nederlander in het eindklassement werd.