Girowinnaar Bernal: nooit eerder zo genoten van tijdrit

Normaal ziet hij alleen maar af in een individuele tijdrit, maar zondag bezorgde de race tegen de klok wielrenner Egan Bernal een gelukzalig gevoel. De 24-jarige Colombiaan was vooraf al vrijwel zeker van de eindzege in de Giro d’Italia en wist toen hij de Piazzo Duomo van Milaan opreed dat hij na de Tour de France van 2019 zijn tweede grote ronde had gewonnen. “Dit is de eerste keer dat ik heb genoten tijdens een tijdrit”, vertelde de kopman van Ineos Grenadiers.

Bernal had met twee minuten voorsprong in het klassement op de Italiaan Damiano Caruso zijn strijdplan voor de slotrit klaar. “Hard gaan op de stukken waar dat kon en geen risico nemen in de bochten. Me focussen op mijn eigen prestatie”, vertelde hij nadat de eindezege was veiliggesteld. “Tijdrijden is normaal niet leuk, vooral lijden, maar nu was het heel bijzonder om hier aan te komen. Om al die mensen met Colombiaanse vlaggen te zien en de aanmoedigingen te horen. Toen realiseerde ik me dat ik de Giro had gewonnen. Het was heel speciaal. Het geeft een ongelooflijk gevoel.”