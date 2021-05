Hockeysters winnen in België laatste duel in Pro League

De Nederlandse hockeysters hebben hun laatste duel in de Pro League overtuigend gewonnen. De ploeg van bondscoach Alyson Annan won in Antwerpen met 3-0 van België, waar de Nederlander Raoul Ehren bondscoach is. Bij Oranje maakte Eva de Goede haar rentree na een polsbreuk en Stella van Gils maakte haar debuut.

Marloes Keetels opende al na negen minuten de score en met een strafbal tekende Frédérique Matla voor de tweede treffer van Oranje. Caia van Maasakker, die onlangs bekendmaakte na de Olympische Spelen van Tokio te stoppen, bepaalde de eindstand. Ze schoot na een gekeerde strafcorner in de rebound raak.

Op het middenveld keerde De Goede terug. Ze speelde met een brace om haar linkerpols. Begin april blesseerde De Goede zich in de Euro Hockey League en ze vreesde voor deelname aan het EK. Twee weken geleden liet ze echter al optekenen dat ze positief gestemd was. “Ik ben weer in training en het gaat de goede kant op”, stelde ze.

Oranje, waar keeper Anne Veenendaal in de rust werd vervangen door Josine Koning, begint volgend weekend aan het EK in het Amsterdamse Wagener Stadion. Op zaterdag 5 juni is Ierland de eerste tegenstander.

Nederland werd vrijdag door de internationale hockeyfederatie FIH al uitgeroepen tot winnaar van de Pro League. Als gevolg van de reisbeperkingen vanwege het coronavirus konden niet alle wedstrijden die voor dit seizoen op het programma stonden worden gespeeld. Omdat niet alle landen op een gelijk aantal gespeelde wedstrijden uitkomen, keek de FIH naar het behaalde puntenpercentage.