Roland Garros gaat een week later dan gepland van start

Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar, gaat zondag van start. Op de eerste dag komt alleen qualifier Botic van de Zandschulp namens Nederland in actie.

Roland Garros vindt een week later plaats dan gebruikelijk. Door de verschuiving hoopte het toernooi te kunnen profiteren van aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen. Per baan zijn in de beginfase maximaal 1000 fans welkom. Later in het toernooi wordt de capaciteit opgeschroefd.

In totaal doen er drie Nederlanders mee aan het enkelspel. Kiki Bertens en Arantxa Rus maken hun opwachting in het vrouwentoernooi. Bertens, de nummer 17 van de wereld, speelde op 1 mei haar laatste wedstrijd. Ze stond de afgelopen weken aan de kant met een achillespeesblessure.

De Poolse Iga Swiatek en Rafael Nadal verdedigen hun titels, die ze in oktober van vorig jaar in Parijs veroverden. Nadal kan het toernooi al voor de veertiende keer winnen. De Spanjaard kan Novak Djokovic al in de halve finales ontmoeten.