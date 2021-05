Tennisser Zverev knokt zich in vijf sets langs landgenoot Otte

Alexander Zverev heeft in de eerste ronde van Roland Garros uitschakeling ternauwernood kunnen voorkomen. De Duitser keek tegen Oscar Otte tegen een 2-0-achterstand in sets aan, maar gunde zijn landgenoot in het restant nog maar vier games: 3-6 3-6 6-2 6-2 6-0.

Otte, de nummer 152 van de wereld, speelde vrijuit tegen de mondiale nummer 6. Met agressief en afwisselend tennis won de qualifier, die met regelmaat het net opzocht, de eerste twee sets. Hij kwam in de derde set ook met 1-0 voor, maar verloor vervolgens vijf games op een rij.

Zverev, die op Roland Garros nog nooit een vijfsetter verloor en er al zes won, keek in het restant niet meer achterom en stond geen servicegame meer af.

“Hij gaf me in de beginfase weinig ritme en dat is de manier waarop hij moest spelen”, zei Zverev. “Na de tweede set begon ik iets harder en dieper te spelen en zodoende is het me gelukt om het om te draaien. Hij was ook vermoeider en is misschien niet gewend aan dit soort wedstrijden.”

De 24-jarige Zverev is als zesde geplaatst in Parijs. Vorig jaar haalde hij de vierde ronde.