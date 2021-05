Van de Zandschulp na vijfsetter naar tweede ronde Roland Garros

Botic van de Zandschulp heeft voor het eerst in zijn loopbaan de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De 25-jarige Nederlandse tennisser verraste de Pool Hubert Hurkacz in vijf sets: 6-7 (5) 6-7 (4) 6-2 6-2 6-4. Hurkacz, die in de vijfde set aan zijn onderarm werd behandeld, was als 19e geplaatst.

Na 3 uur en 41 minuten maakte Van de Zandschulp, de nummer 154 van de wereld, het af op zijn tweede wedstrijdpunt. Het laatste punt werd om iets voor 23.00 uur gespeeld. Dankzij kunstlicht kan er tegenwoordig op Roland Garros tot laat worden doorgespeeld.

Na de twee verloren tiebreaks leek Hurkacz af te stevenen op een zege, maar in de derde set nam zijn foutenlast toe en oogde hij een stuk minder energiek. Van de Zandschulp, die nooit eerder een vijfsetter speelde, oogde daarentegen nog gedreven en ging steeds beter spelen. Nadat het publiek in verband met de avondklok de baan had verlaten, zo rond 20.30 uur, dicteerde Van de Zandschulp. In de vijfde set had hij aan een vroege break voldoende en in de slotfase speelden de zenuwen niet op.

De 25-jarige Van de Zandschulp maakte voor het eerst zijn opwachting in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Hij won eerder deze week drie kwalificatiewedstrijden. In de eerste ronde van de kwalificaties keek de Nederlander tegen Leonardo Mayer nog tegen een 6-2 5-2-achterstand aan. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Nederlandse man de tweede ronde van Roland Garros bereikt.

Debutant Van de Zandschulp is de enige Nederlander in het mannentoernooi. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, die de Kazach Michail Koekoesjkin in drie sets de baas was.

Begin dit jaar plaatste Van de Zandschulp zich ook voor de het hoofdtoernooi van de Australian Open. In Melbourne verloor hij wel in de eerste ronde.

Hurkacz won eerder dit jaar nog het masterstoernooi van Miami.