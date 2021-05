Zandvoort rekent op 105.000 bezoekers bij Formule 1 in september

De organisatie van de Dutch GP krijgt steeds meer vertrouwen in een Formule 1-weekeinde voor volle tribunes op het circuit van Zandvoort. Demissionair minister Hugo de Jonge zei in WNL Op Zondag ervan uit te gaan dat de meeste coronamaatregelen op 1 september kunnen vervallen, omdat alle volwassenen die dat willen dan gevaccineerd zijn. Dat zou betekenen dat Zandvoort op 3, 4 en 5 september dagelijks de gewenste 105.000 toeschouwers zou kunnen ontvangen.

“Het gaat om de cijfers en de feiten”, zegt Jan Lammers, sportief directeur van de Grote Prijs van Nederland. “De overheid heeft die nodig om te kunnen versoepelen en dat is voor ons niet anders. Feit is dat Koningsdag de coronacijfers niet heeft verergerd. Dat is hoopvol. De ontwikkelingen gaan de goede kant op, we leren van de ervaringen van andere evenementen.” Begin juli hoopt Lammers zekerheid te hebben over het mogen toelaten van publiek, omdat dan onder meer de opbouw van de tribunes moet beginnen.

“Voor de normale opbouw hebben we twee maanden nodig. In de eerste week van juli moeten we dus weten of het een ‘go’ of een ‘no-go’ wordt. Al zit daar natuurlijk ook nog wel een variant tussen”, aldus Lammers. “De tijd komt gunstig naar ons toe. Als je ziet wat er deze maand is veranderd, dan stemt dat hoopvol voor de komende maand. Alle informatie komt als confetti op ons af. We verzamelen al die informatie en ontwikkelingen.”

Onduidelijk is onder welke voorwaarden de Formule 1-fans met een kaartje voor de Dutch GP naar binnen mogen. Lammers kon niet zeggen of ze een vaccinatiebewijs moeten laten zien of mogelijk een negatieve coronatest. “We gaan nu geen dingen regelen die we nog niet kunnen regelen. Over een week kan alles weer anders zijn. We volgen alle ontwikkelingen heel nauwgezet. Het belangrijkste is dat het coronavirus langzaam uit de samenleving verdwijnt.”

De Formule 1 zou eigenlijk afgelopen jaar, 35 jaar na de laatste grand prix op het duinencircuit, terugkeren in Zandvoort. Het coronavirus zorgde echter voor een afgelasting. Volgens de organisatie is het alleen rendabel om een Formule 1-race te huisvesten als daar publiek bij welkom is. “Dat is van het allergrootste belang”, aldus Lammers.