Bertens al na één partij klaar op Roland Garros

Voor tennisster Kiki Bertens zit Roland Garros er al na de eerste ronde op. De Sloveense Polona Hercog, de nummer 73 van de wereld, was haar met 6-1 3-6 6-4 de baas. In de derde set gaf Bertens, die als 16e geplaatst was, een 4-2-voorsprong uit handen.

Bertens (29) begon erg onwennig aan de partij en miste de ene na de andere bal. Veelvuldig timede ze verkeerd of stond ze niet goed voor de bal. Na iets meer dan een half uur had Hercog de eerste set al binnen op baan 6.

In de tweede set wist Bertens, die regelmatig haar onvrede uitte over haar eigen spel, zich te herpakken. Bij vlagen toonde ze waartoe ze in staat is op gravel. Ze oogde wat zelfverzekerder en nam langzaam maar zeker het initiatief over.

In de derde set kwam ze met 2-0 voor, maar in het restant verloor ze, mede door de toenemende onzekerheid, nog drie keer haar servicegame. Hercog maakte het na een uur en 54 minuten af op haar eerste wedstrijdpunt doordat Bertens niet goed reageerde op een korte bal. De Nederlandse noteerde 30 onnodige fouten en 20 winners. Op haar eerste service won ze minder dan de helft van de punten: 46 procent.

Het is de eerste keer sinds 2015 dat Bertens in de openingsronde blijft steken in Parijs. Vorig jaar haalde ze de vierde ronde, net als in 2014. In 2016 bereikte ze zelfs de halve finales op Roland Garros.

Bertens had drie keer eerder tegen Hercog gespeeld en twee van die duels verloren.

Bertens heeft dit seizoen pas één overwinning geboekt op de WTA Tour. Eind vorige maand won ze een wedstrijd in Madrid, wat tevens haar laatste toernooi was. In aanloop naar Roland Garros kwam ze niet in actie omdat haar achillespeesblessure opspeelde. Ze reisde donderdag af naar Parijs en was naar eigen zeggen fit genoeg om te spelen.

Later op maandag komt Arantxa Rus nog in actie in het vrouwentoernooi. Zij treft de Roemeense Mihaela Buzarnescu.