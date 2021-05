Bertens en Rus in actie op tweede dag Roland Garros

Op de tweede dag van Roland Garros komen er twee Nederlandse tennissters in actie: Kiki Bertens en Arantxa Rus. In de middag maakt ook Roger Federer zijn opwachting; de 39-jarige Zwitser speelt zijn eerste wedstrijd op een grandslamtoernooi sinds begin 2020.

Bertens neemt het om 11.00 uur op tegen de Sloveense Polona Hercog, Rus speelt de vierde partij op baan 12 tegen Mihaela Buzarnescu uit Roemeniƫ.

Voor Bertens wordt het haar eerste duel op een grand slam van het jaar. Begin dit jaar liet ze wegens een achillespeesoperatie verstek gaan bij de Australian Open. In aanloop naar Roland Garros kende Bertens een terugval en kreeg ze wederom last van haar achillespees. Om die reden dateert haar laatste wedstrijd alweer van 1 mei.

Bertens, de nummer 17 van de wereld, heeft in het verleden goede resultaten geboekt in Parijs. In 2016 haalde ze er de halve finales, in 2014 en vorig jaar reikte ze tot de vierde ronde. Rus wist in 2014 drie wedstrijden te winnen, maar boekte sindsdien geen zege meer op Roland Garros.