Federer maakt indruk bij weerzien met Roland Garros

Roger Federer heeft bij zijn terugkeer op Roland Garros indruk gemaakt. De 39-jarige Zwitser, die in 2019 voor het laatst in actie kwam in Parijs, was met 6-2 6-4 6-3 te sterk voor de Oezbeek Denis Istomin.

Federer speelde zijn eerste grandslamwedstrijd sinds de Australian Open van 2020. Door een knieblessure miste hij vorig jaar drie grand slams en ook de Australian Open van dit jaar kwam voor hem te vroeg.

Federer, winnaar van Roland Garros in 2009, had slechts een uur en 33 minuten nodig om Istomin (34) te verslaan. De 20-voudig grandslamkampioen gunde de qualifier, de nummer 204 van de wereld, geen enkel breakpoint. Hij sloeg 48 winners en 20 onnodige fouten.

Twee jaar geleden verloor Federer in de halve finales van Rafael Nadal.