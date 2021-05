Roland Garros: jammer en verdrietig voor Osaka

Roland Garros betreurt de terugtrekking van Naomi Osaka. De 23-jarige Japanse maakte maandagavond via een verklaring bekend dat ze niet meer deelneemt aan het grandslamtoernooi omdat er zoveel tumult is ontstaan na haar persboycot.

“Allereerst vinden we het jammer en verdrietig voor Osaka. We wensen haar het beste en snelst mogelijke herstel en we kijken ernaar uit om haar volgend jaar weer op ons toernooi te verwelkomen”, zei Gilles Moretton, de voorzitter van de Franse tennisbond, de organisator van het toernooi in Parijs.

“Zoals alle grand slams, de WTA, de ATP en de ITF, blijven we ons intensief inzetten voor het welzijn van alle atleten en om alle aspecten voor onze deelnemers, inclusief met betrekking tot de media, te blijven verbeteren.”

Osaka maakte vorige week bekend dat ze tijdens Roland Garros de media niet te woord zou staan. “Ik heb genoeg filmpjes gezien van spelers die na een nederlaag in de perskamer instorten. Ik heb het gevoel dat de hele situatie ervoor zorgt dat iemand die al ‘down’ is nog verder naar beneden wordt getrapt”, schreef ze.

Osaka bekende maandagavond dat de timing van haar boycot beter had gekund. Ze wil na het toernooi in gesprek met de belanghebbende organisaties.