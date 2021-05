Roland Garros verwijdert bericht met sneer naar Osaka

De organisatie van Roland Garros heeft een bericht met een sneer naar tennisster Naomi Osaka weer verwijderd van het officiële Twitter-account van het toernooi. In het bericht stonden foto’s van Rafael Nadal, Kei Nishikori, Aryna Sabalenka en Coco Gauff tijdens hun interviews met de pers, met daarbij de tekst: “Zij hebben de opdracht begrepen”. Het was een duidelijke verwijzing naar Osaka, die juist weigert op Roland Garros aan te schuiven bij de verplichte persconferenties.

De Japanse nummer 2 van de wereld kondigde vorige week een persboycot aan. Osaka denkt dat het haar mentale gezondheid niet ten goede komt als ze na iedere partij aanschuift bij de media. Het heeft tot veel discussie geleid in de tenniswereld. Sommige tennissers steunen Osaka, maar de Japanse kreeg ook heel wat kritiek.

De organisatie van Roland Garros dreigt de viervoudige grandslamwinnares uit het toernooi te zetten als haar boycot aanhoudt. Osaka kreeg zondag een boete van ruim 12.000 euro, omdat ze na haar gewonnen partij in de eerste ronde tegen de Roemeense Patricia Maria Tig zoals aangekondigd niet op de persconferentie verscheen. De 23-jarige tennisster gaf direct na de partij alleen een kort interview op de baan.

Het leidde tot een stevig statement van de organisaties van de vier grandslamtoernooien (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open). Voor Osaka dreigt uitsluiting van de grootste toernooien als ze niet aan haar verplichtingen voldoet.

Osaka liet alleen via Twitter van zich horen. “Woede is een gebrek aan begrip. Verandering maakt mensen ongemakkelijk”, zo was de boodschap. Haar oudere zus Mari zou op het Reddit-forum hebben geschreven dat Naomi Osaka de afgelopen weken op iedere persconferentie te horen kreeg dat ze niet goed speelt op gravel. Het zelfvertrouwen van de tennisster werd daardoor flink aangetast. Mari Osaka verwijderde dat bericht later weer. “Sorry Naomi, waarschijnlijk heb ik het nu alleen maar erger gemaakt”, schreef ze daarvoor in de plaats volgens de New York Times.