Rus: jammer dat ik beste tennis niet op grand slams laat zien

Arantxa Rus baalt ervan dat ze de progressie die ze heeft geboekt niet op het hoogste podium laat zien. De 30-jarige Rus, de nummer 83 van de wereld, bleef op Roland Garros opnieuw in de eerste ronde steken.

“Ik stond de laatste weken goed te spelen, goed te trainen en heb een paar goede toernooien gespeeld”, zei Rus, die zich naar eigen zeggen meer had voorgesteld van deze editie van Roland Garros. “Het is jammer dat ik op de grand slams niet mijn beste tennis laat zien.”

Rus liet tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu een voorsprong van 5-2 schieten en miste bovendien twee setpunten. “Ik speelde iets te gehaast en maakte een paar onnodige fouten, dat verwijt ik mezelf wel”, aldus Rus. “Ik ging ook wat minder bewegen. Dat zijn kleine dingen, maar bij elkaar worden het grote dingen. Toen draaide de wedstrijd om. Ik kwam in de tweede set nog terug, maar toen was het eigenlijk al te laat. Dan moet alles goed vallen om die wedstrijd nog om te draaien.”

In 2012 haalde Rus de vierde ronde op Roland Garros, maar sinds dat hoogtepunt won ze geen wedstrijd meer in het hoofdtoernooi in Parijs. “Natuurlijk denk ik daar nog weleens aan, maar ik probeer niet te veel naar het verleden te kijken. Maar iedere keer dat je hier komt, blijven die herinneringen wel. Ik denk dat ik ook nu echt wel goede overwinningen boek. Ik sta rond de 80 en het is niet dat ik een slecht jaar heb.”

Rus won bij haar laatste twaalf deelnames aan een grand slam slechts één wedstrijd; in 2020 op de Australian Open.