Swiatek heeft het een set lastig bij terugkeer op Roland Garros

Titelverdedigster Iga Swiatek heeft bij haar terugkeer op Roland Garros een zege in twee sets geboekt. De als achtste geplaatste Poolse, die maandag haar twintigste verjaardag vierde, had het in de eerste partij op het Court Philippe Chatrier een set lastig met de Sloveense Kaia Juvan. In een uur en 27 minuten werd het 6-0 7-5.

Na de overtuigende eerste set liep Swiatek in de tweede set uit naar een 3-1-voorsprong. Juvan kwam echter knap terug en kreeg in de slotfase van de set volop kansen. Swiatek benutte echter op de opslag van de nummer 101 van de wereld haar vierde wedstrijdpunt.

Swiatek, opgeklommen naar de negende plek op de wereldranglijst, pakte eind vorig jaar in Parijs haar eerste grandslamtitel. In aanloop naar Roland Garros won ze eerder deze maand het grote WTA-toernooi van Rome.

Na afloop werd de jarige Poolse toegezongen door het Franse publiek.