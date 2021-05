Tennisser Medvedev wint voor het eerst op Roland Garros

Daniil Medvedev, de nummer 2 van de wereld, heeft voor het eerst een wedstrijd gewonnen op Roland Garros. De Rus was op het Court Philippe-Chatrier de Kazach Alexander Boeblik met 6-3 6-3 7-5 de baas.

De 25-jarige Medvedev, die al wel in de finale van de US Open (2019) en Australian Open (2021) stond, maakt voor de vijfde keer zijn opwachting in het hoofdtoernooi van Roland Garros.

Tegen Boeblik maakte Medvedev een goede indruk. Hij won 79 procent van de punten op zijn eerste opslag en brak zijn tegenstander zeven keer. In de derde set kwam Medvedev terug van een 5-3-achterstand. Hij won vier games op een rij en maakte het af met een lovegame.

Medvedev is als tweede geplaatst op Roland Garros. Rafael Nadal, dertienvoudig kampioen, is de nummer 3 van de plaatsingslijst. Door zijn lagere status is Nadal in de speelhelft terechtgekomen van Novak Djokovic; ze kunnen elkaar zodoende al in de halve finales tegengekomen.