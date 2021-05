Tennisster Osaka trekt zich terug na tumult na persboycot

Tennisster Naomi Osaka heeft zich teruggetrokken uit Roland Garros, zo heeft ze zelf via sociale media bekendgemaakt. De Japanse nummer 2 van de wereld doet dat naar aanleiding van de tumult die is ontstaan nadat ze bekend had gemaakt de pers niet te woord te staan.

“Dit is geen situatie die ik me ooit had kunnen voorstellen toen ik een paar dagen geleden met een verklaring kwam”, aldus Osaka. “Op dit moment denk ik dat het het beste is voor het toernooi, de andere spelers en mijzelf dat ik me terugtrek, zodat iedereen zich kan concentreren op het tennis in Parijs.”

De 23-jarige Osaka zei in de verklaring dat ze zich “niet zou onderwerpen aan mensen die aan me twijfelen”. “Ik heb genoeg filmpjes gezien van spelers die na een nederlaag in de perskamer instorten. Ik heb het gevoel dat de hele situatie ervoor zorgt dat iemand die al ‘down’ is nog verder naar beneden wordt getrapt”, schreef ze.