Aangeslagen Barty moeizaam naar 2e ronde op Roland Garros

De Australische tennisster Ashleigh Barty heeft met de nodige moeite de tweede ronde bereikt van de Open Franse titelstrijd. De nummer 1 van de wereld had op Roland Garros drie sets nodig om de Amerikaanse Bernarda Pera te verslaan: 6-4 3-6 6-2.

Na de verloren tweede set zag het er even somber uit voor Barty, die met een ‘ingepakt’ linkerdijbeen aantrad. De 25-jarige tennisster liet zich uitgebreid medisch behandelen. Daarna bleek de kampioene van 2019 alsnog in staat om de partij in winst om te zetten.

De 26-jarige Pera, de nummer 70 van de wereldranglijst, kwam in Parijs nooit verder dan de tweede ronde. Barty kwam vorig jaar niet in actie op Roland Garros vanwege de coronapandemie. Ze speelt in de tweede ronde tegen de winnares van het duel tussen de Poolse Magda Linette en de Française Chloé Paquet, die dankzij een wildcard mag meedoen in Parijs.