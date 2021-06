Wielrenner Colbrelli spurt naar zege derde rit Dauphiné

De Italiaanse wielrenner Sonny Colbrelli heeft de derde etappe van het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. Hij was de snelste in een massasprint na een rit over 172,2 kilometer van Langeac naar Saint-Haon-Le-Vieux. Wilco Kelderman sprintte opvallend naar de vijfde plaats.

De 31-jarige Colbrelli (Bahrain-Victorious) was in de eerste twee etappes als tweede geëindigd en had in de derde rit eindelijk succes. De Spanjaard Alex Aranburu (Astana) arriveerde als tweede, voor de Amerikaan Brandon McNulty (UAE-Team Emirates).

De Oostenrijker Lukas Pöstlberger behield de leiding in het algemeen klassement. De renner van Bora-hansgrohe heeft twee seconden voorsprong op Colbrelli. Steven Kruijswijk van Jumbo-Visma is de beste Nederlander op de tiende plaats, Kelderman (Bora) klom naar de zestiende plaats.

De vierde etappe op woensdag is een individuele tijdrit met een lengte van 16,4 kilometer. Het Critérium du Dauphiné eindigt zondag na acht ritten.