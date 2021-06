10.000 vrijwilligers voor Olympische Spelen nemen ontslag

Van de 80.000 vrijwilligers die actief zouden zijn bij de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen van Tokio in de komende zomer hebben er 10.000 ontslag genomen. Dat heeft het Japanse televisiestation NHK laten weten. De omroep baseert zich daarbij op uitspraken van leden van het plaatselijke organisatiecomité.

Vermoedelijk heeft de leegloop te maken met zorgen over de verspreiding van het coronavirus. Meerdere peilingen hebben inmiddels uitgewezen dat een merendeel van de bevolking het op dit moment niet zit zitten dat het evenement in het land wordt gehouden. Ook enkele vooraanstaande medici lieten zich in die richting uit.

Zowel de Japanse regering als het Internationaal Olympisch Comité heeft meerdere keren laten weten dat het doorgaan van de Olympische Spelen niet ter discussie staat. Het evenement werd in 2020 vanwege de pandemie een jaar uitgesteld.