Boksers Fontijn en Lacruz nog één zege van olympisch ticket

De Nederlandse amateurboksers Nouchka Fontijn en Enrico Lacruz zijn dicht bij een olympisch ticket voor de Zomerspelen in Tokio. Beiden komen in actie bij de laatste fase van het Europees kwalificatietoernooi in Parijs, dat vrijdag begint. Voor zowel Fontijn (-75 kg) als voor Lacruz (-63 kg) volstaat één overwinning in de Franse hoofdstad.

Fontijn verkeerde lange tijd in de veronderstelling dat ze in Parijs twee partijen moest winnen om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Japan. Haar eerste tegenstander, de Griekse Kyriaki Aslanidi, heeft zich echter teruggetrokken. Daardoor heeft de als tweede geplaatste Fontijn een vrije doortocht naar de kwartfinales gekregen.

Lacruz behaalde in maart vorig jaar in Londen al zijn eerste overwinning in het olympisch kwalificatietoernooi. Dat evenement werd daarna abrupt afgebroken vanwege het oprukkende coronavirus. Lacruz moet in Parijs de Albaniër Rexhildo Zeneli verslaan om een olympisch startbewijs veilig te stellen.

Fontijn en Lacruz waren al actief bij de Zomerspelen van Rio 2016. Fontijn behaalde olympisch zilver in Brazilië en Lacruz werd in de achtste finales uitgeschakeld.