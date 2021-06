Djokovic, Nadal en Federer donderdag in actie in Parijs

Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer komen donderdag alle drie in actie op Roland Garros. Djokovic, de nummer 1 van de wereld, is daardoor veroordeeld tot Court Suzanne-Lenglen, de tweede baan op het park in Parijs.

Djokovic neemt het in de tweede ronde op tegen de Uruguayaan Pablo Cuevas, Federer treft op het Court Philippe-Chatrier de Kroaat Marin Cilic en Nadal speelt in de avondpartij (21.00 uur) op de hoofdbaan tegen de Fransman Richard Gasquet.

Djokovic, Nadal en Federer, de drie boegbeelden van het mannentennis, zitten in dezelfde helft van het schema op Roland Garros. Dat komt doordat de Rus Daniil Medvedev als tweede geplaatst is in Parijs. Djokovic en Nadal kunnen elkaar zodoende al in de halve finales treffen.

Ashleigh Barty, als eerste geplaatst in het vrouwentoernooi, neemt het op de hoofdbaan in de eerste partij van de dag (12.00 uur) op tegen de Poolse Magda Linette.