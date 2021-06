Judoka Polling tekent opnieuw protest aan tegen missen Tokio

Judoka Kim Polling tekent opnieuw protest aan tegen het besluit van de selectiecommissie van de bond haar niet af te vaardigen naar de Olympische Spelen van Tokio. Eerder al deed de meervoudig Europees kampioen in de klasse tot 70 kg dat onder meer bij de bezwaarcommissie, die haar beroep echter afwees. Daartegen protesteert Polling nu bij het bondsbestuur, de laatste stap die ze in deze procedure bij haar bond kan nemen.

De selectiecommissie besloot eerder Sanne van Dijke in de -70 kg aan te wijzen, onder meer omdat ze onlangs in Lissabon Europees kampioene werd. De balans werd echter opgemaakt over een langere periode dan alleen het kampioenschap in Portugal en op basis daarvan denkt Polling betere prestaties te hebben geleverd dan haar rivale. De statistieken zouden dat volgens haar bewijzen.

“Ik heb het bondsbestuur gevraagd of de beslissing nog een keer goed kan worden overdacht”, zegt Polling. “Ik heb ook gevraagd mijn bezwaar nu eindelijk eens met alle personen te delen die betrokken zijn geweest bij het proces, dus ook de olympische coaches. Waarom heeft de selectiecommissie dat niet gedaan? Waar is de selectiecommissie bang voor? Het enige wat er volgens mij kan gebeuren is dat er een nog betere beslissing wordt genomen.”

Polling zegt te “vechten als een leeuw” voor haar kansen. “En ik hoop dat het bondsbestuur dat ook gaat doen. Zodat ik deze week antwoord krijg op de vraag waarom de selectiecommissie van mening is dat ik geen significant onderscheid aantoon in de statistieken. Volgens mij spreken die in mijn voordeel. Ik krijg geregeld de vraag waarom ik zo blijf ‘doorzeiken’. Nou, dit is dus de reden.” De Olympische Spelen zijn het enige grote kampioenschap waarop Polling nog nooit een medaille won.

Polling heeft inmiddels besloten de wereldkampioenschappen van volgende week in Boedapest te laten schieten. Ze wordt in de -70 kg vervangen door Hilde Jager.

Het bondsbestuur doet uiterlijk vrijdag een uitspraak.