Judy Murray steunt Osaka: vooral jonge vrouwen hebben het lastig

Judy Murray, de moeder van drievoudig grandslamkampioen Andy Murray, heeft haar steun uitgesproken voor Naomi Osaka. De Japanse tennisster stelde voorafgaand aan Roland Garros een persboycot in om aandacht te vragen voor de mentale gesteldheid van atleten.

“De boycot van Osaka heeft veel mensen verdeeld, maar ik merk dat ik aan haar kant sta. Ik heb altijd het gevoel gehad dat de tennissers extreem veel mediaverantwoordelijkheden hebben en waarschijnlijk meer dan in welke andere sport dan ook”, schreef Murray in een column in The Telegraph.

“Bang zijn om de pers onder ogen te komen, overvallen worden door een curieuze vraag, ‘getrolld’ worden op sociale media, het verlies van privacy; die openbare elementen van het werk zijn een onderschatte bron van stress.”

Deelnemers aan de grandslamtoernooien moeten na iedere wedstrijd verschijnen op de persconferentie. Indien ze geen gehoor geven aan dat verzoek, ontvangen ze een boete. Osaka kreeg na het overslaan van de persconferentie na haar eerste partij een boete van ruim 12.000 euro.

“Hoeveel jonge mensen ken je die zich op hun gemak zouden voelen als ze zouden worden aangesproken of ondervraagd door een kamer vol met veel oudere vreemden?”, vraagt Murray zich af in haar column.

“Het is lastig voor elke jonge atleet, maar vooral voor meisjes. Ze staan oog in oog met tientallen mannen van middelbare leeftijd, mensen met wie ze zich niet gemakkelijk kan identificeren en die geen ervaring hebben met het spelen van het spel. Osaka maakt onderdeel uit van een goede generatie speelsters en ik ben een groot fan van haar. Ik hoop met heel mijn hart dat ze een manier kan vinden om zich meer thuis te voelen in deze sport.”

De 23-jarige Osaka, die in 2018 doorbrak met haar titel op de US Open, maakte eerder deze week bekend dat ze al jaren worstelt met depressieve gevoelens. De nummer 2 van de wereld trok zich na alle commotie terug uit deze editie van Roland Garros.