Outsider Tsitsipas zonder setverlies naar derde ronde

Tennisser Stefanos Tsitsipas heeft zich zonder problemen verzekerd van een plek in de derde ronde van Roland Garros. De 22-jarige Griek, als vijfde geplaatst in Parijs en een outsider voor de titel, stond tegen de Spanjaard Pedro Martínez geen set af: 6-3 6-4 6-3.

Tsitsipas leverde weliswaar vier keer zijn servicegame in, maar brak de opslag van de nummer 103 zelf acht keer. Vooral aan het net was Tsitsipas zeer succesvol; hij won er 26 van de 27 punten. Na 2 uur en 27 minuten maakte hij het af met zijn 45e winner.

Gezien de recente resultaten wordt Tsitsipas beschouwd als de belangrijkste uitdager van dertienvoudig kampioen Rafael Nadal en van Novak Djokovic. Tsitsipas won dit seizoen al het masterstoernooi van Monte Carlo en in de week voor Roland Garros was hij ook de beste in Lyon.

“Ik heb goede weken achter de rug, maar ik ben altijd op zoek naar manieren om beter te zijn”, zei Tsitsipas. “Ik kan nog niet zeggen dat ik dit toernooi geweldig speel, maar ik ben wel constant.” In de derde ronde neemt Tsitsipas het op tegen de Amerikaan John Isner.

De Japanner Kei Nishikori moest op het Court Philippe-Chatrier diep gaan om de Rus Karen Chatsjanov te verslaan. Na 4 uur werd het 4-6 6-2 2-6 6-4 6-4 voor de ongeplaatste Nishikori. Chatsjanov was als 23e geplaatst.