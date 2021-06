Sporters kunnen coronavaccin voor Spelen halen in Qatar en Rwanda

Sporters die meedoen aan de Olympische of Paralympische Spelen en in hun land niet de mogelijkheid hebben om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, kunnen een prik halen in Qatar of Rwanda. De sporters krijgen dan het vaccin van Pfizer/BioNTech. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) sloot een maand geleden een deal met die twee bedrijven voor de levering van vaccins aan Tokio-gangers.

Het gaat volgens het IOC om “een paar landen” waar sporters nog niet in aanmerking komen voor vaccinatie. Het olympisch comité wil de betreffende sporters helpen om naar Doha (Qatar) of Kigali (Rwanda) te reizen.

Volgens het IOC is inmiddels ongeveer driekwart van de sporters die gaan meedoen aan de Olympische of Paralympische Spelen gevaccineerd. Het IOC hoopt dat uiteindelijk ruim 80 procent van de deelnemers gevaccineerd naar Tokio gaat. De Spelen beginnen op 23 juli.