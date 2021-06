Twee deelnemers Roland Garros uit dubbelschema na positieve test

Twee deelnemers aan Roland Garros hebben positief getest op het coronavirus, zo heeft de organisatie woensdagavond laat bekendgemaakt. Het gaat om twee spelers uit het mannendubbelspel.

“Als gevolg van het veiligheidsprotocol is het koppel uit het schema gehaald. De spelers zijn in quarantaine gegaan”, meldt Roland Garros in een verklaring.

Het is de eerste keer dat er spelers uit het schema gehaald moeten worden. Sinds het begin van de kwalificaties zijn er 2446 coronatests uitgevoerd.

De deelnemers en hun begeleidingsteam verblijven in Parijs in een bubbel.