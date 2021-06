Van de Zandschulp baalt van gemiste kans en hoopt snel op top 100

Tennisser Botic van de Zandschulp sprak na zijn tweede vijfsetter in vier dagen tijd op Roland Garros van “een gemiste kans”. De Nederlandse qualifier moest het in de tweede ronde van het Franse grandslamtoernooi net afleggen tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.

“Ik denk dat ik goed ben teruggekomen van een 2-0-achterstand in sets. Maar in de vijfde set werd ik gelijk gebroken en hij speelde een goede set. Dit keer mocht het helaas niet zo zijn”, zei de 25-jarige Van de Zandschulp na zijn nederlaag: 6-4 6-2 5-7 2-6 6-4.

In de eerste set verloor Van de Zandschulp na een 4-1-voorsprong vijf games op een rij. “Die set had ik nooit mogen verliezen, dat was een sleutelmoment. In de eerste twee sets was ik veel te slordig en iets te negatief. Ik begon beter te spelen en werd positiever, maar ik heb het vooral in het begin laten liggen. Het klinkt misschien gek, maar ik baal daar nu nog heel erg van.”

Van de Zandschulp won afgelopen weekend voor het eerst een partij in het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi. Hij kruipt door zijn prestaties in Parijs weer dichter naar de mondiale top 100, een belangrijke mijlpaal in het proftennis. Een plek bij de beste honderd spelers geeft onder meer recht op rechtstreekse plaatsing voor de grand slams.

“Ik ben ervan overtuigd dat ik dit jaar de top 100 kan halen als ik zo door blijf spelen”, aldus de mondiale nummer 154, die nu richting de top 130 gaat. “Ik heb misschien de afgelopen jaren te veel tegen mezelf gespeeld. Nu probeer ik dat wat meer onder controle te krijgen en ik denk dat dat op veel momenten beter gaat. Door vaak genoeg te verliezen, kom je er vanzelf wel achter waar het aan ontbreekt en waar het fout gaat.”

Voor Van de Zandschulp voelt zijn reeks in Parijs “enigszins als een doorbraak”. “Qua puntenaantal valt het wel mee, maar qua niveau is het wel een beetje een doorbraak; ik win van een top 20-speler en speel een goede partij tegen een speler uit de top 50.”

Van de Zandschulp gaat zich nu richten op het grasseizoen. In aanloop naar de kwalificaties van Wimbledon hoopt hij te kunnen deelnemen aan het grastoernooi van Queen’s. “Doordat het toernooi van Rosmalen niet doorgaat, is het even kijken waar ik op gras kan trainen in Nederland. Wellicht is hardcourt of kunstgras een optie”, aldus Van de Zandschulp. “Hopelijk kan ik wat langer dan twee weken in Engeland blijven.”

Van de Zandschulp versloeg zondag in de eerste ronde de Pool Hubert Hurkacz, de nummer 20 van de wereld, in vijf sets.