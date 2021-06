Van de Zandschulp verliest in vijf sets op Roland Garros

Het is Botic van de Zandschulp net niet gelukt zich te plaatsen voor de derde ronde van Roland Garros. De 25-jarige debutant moest in vijf sets zijn meerdere erkennen in de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Het werd 6-4 6-4 5-7 2-6 6-4 voor de nummer 46 van de wereld.

Van de Zandschulp begon voortvarend aan de wedstrijd en liep uit naar een 4-1-voorsprong. Hij kreeg zelfs twee breakpoints om op 5-1 te komen, maar verzuimde nog verder uit te lopen. Zichtbaar aangeslagen verloor de qualifier in rap tempo liefst vijf games op een rij en daarmee de set.

Ook in de tweede set was een break voorsprong niet aan de Nederlander besteed. De onvrede bij Van de Zandschulp nam toe, evenals de foutenlast. Fraaie winners wisselde hij af met afzwaaiers.

In de derde set liep Davidovich Fokina snel uit naar 3-1 en het duel leek beslist. Van de Zandschulp, die hinder leek te ondervinden van een handblessure, knokte zich echter knap terug en bracht de 21-jarige Spanjaard aan het twijfelen. In de vierde set ging bijna alles mis bij hem.

Na een lange sanitaire stop herpakte Davidovich Fokina zich echter en hij gaf de zege na een vroege break niet meer uit handen. Nadat hij op zijn eerste wedstrijdpunt een dubbele fout had geslagen, maakte hij het niet veel later af met twee met lef geslagen winners.

Van de Zandschulp, die in de eerste ronde de als negentiende geplaatste Pool Hubert Hurkacz nog in vijf sets had verrast, was de laatste overgebleven Nederlander in het enkelspeltoernooi van Roland Garros. Kiki Bertens en Arantxa Rus bleven in het vrouwentoernooi in de openingsronde steken.

Voor qualifier Van de Zandschulp was het zijn tweede deelname aan het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi. De nummer 154 van de wereld haalde begin dit jaar ook het hoofdschema van de Australian Open. Hij had de eerste Nederlander sinds 2013 kunnen worden die de derde ronde weet te halen op een grand slam. Acht jaar geleden was Igor Sijsling de laatste Nederlander die dat lukte, op Wimbledon.

Van de Zandschulp is de nummer 2 van Nederland, achter Tallon Griekspoor, die in de tweede kwalificatieronde verloor. Door zijn resultaat op Roland Garros stijgt hij bijna 20 plaatsen.