Verhaeren wordt directeur van Franse zwembond

Jacco Verhaeren gaat na de Olympische Spelen van Tokio aan de slag als directeur van de Franse zwembond. De 52-jarige Brabander krijgt de leiding over de Franse zwemploeg en de openwaterzwemmers en gaat vooral de coaches aansturen. Verhaeren werkt nu voor de Duitse bond, waar hij in januari een contract voor een half jaar ondertekende.

Frankrijk huisvest in 2024 de Olympische Spelen. “Het is een enorm voorrecht om in een land te gaan werken waar de volgende Spelen worden gehouden”, zegt Verhaeren. “Zulke kansen krijg je niet vaak in een olympische sport. Deze kans omarm ik. Natuurlijk zullen er druk, verwachtingen en uitdagingen bij komen kijken, maar dat hoort erbij.”

Verhaeren begeleidde in Nederland de zwemgrootheden Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Ranomi Kromowidjojo naar hun olympische titels. Ruim een jaar na de Olympische Spelen van 2012 haalde de Australische bond hem in huis. Verhaeren fungeerde in AustraliĆ« zeven jaar als hoofdcoach. Hij besloot een jaar geleden te stoppen ‘Down Under’ en terug te keren naar Nederland.