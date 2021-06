Volle tribunes bij tweede Formule 1-weekeinde in Oostenrijk

Max Verstappen kan op 4 juli weer langs oranjegekleurde tribunes racen op het circuit van Spielberg. De Oostenrijkse autoriteiten hebben toestemming gegeven om bij het tweede raceweekeinde van de Formule 1 op de Red Bull Ring alle deuren te openen voor publiek. Op de tribunes langs de baan is plek voor bijna 40.000 toeschouwers.

Verstappen en de andere coureurs racen twee weken achter elkaar in Oostenrijk. Op 27 juni is de Grote Prijs van Stiermarken, een week later de Grote Prijs van Oostenrijk. Vanaf 1 juli zijn er in Oostenrijk geen beperkingen meer wat betreft toeschouwersaantallen. Op dit moment mogen maximaal 3000 bezoekers naar topsportevenementen.

De Formule 1-race in Oostenrijk trekt al jarenlang duizenden Nederlandse supporters. De Red Bull Ring heeft zelfs speciale Verstappen-tribunes, die doorgaans vol zitten met fans in oranje kleding. Zij zagen Verstappen in 2018 en 2019 winnen in Spielberg. De Nederlander heeft dit seizoen na vijf grands prix de leiding in het WK-klassement.