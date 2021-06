Williams op Roland Garros in drie sets langs Roemeense Buzarnescu

Serena Williams heeft in de tweede ronde van Roland Garros drie sets nodig gehad om Mihaela Buzarnescu te kloppen. In ruim twee uur werd het 6-3 5-7 6-1. Buzarnescu had in de eerste ronde Arantxa Rus verslagen.

Na het verlies van de tweede set herpakte de 39-jarige Williams, de nummer 8 van de wereld, zich. Ze maakte minder fouten, begon beter te bewegen en liep uit naar 4-0. De 23-voudig grandslamkampioene gunde de mondiale nummer 148 nog maar één game. Williams maakte het op de service van de Roemeense af met een lovegame.

Williams probeert in Parijs opnieuw recordhouder Margaret Court, goed voor 24 grandslamtitels, te evenaren. De laatste eindzege van de Amerikaanse tennisster op een grand slam dateert van begin 2017, toen ze de Australian Open won.

In de derde ronde neemt Williams het op tegen haar landgenote Danielle Collins.