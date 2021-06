Baas Spelen Tokio sluit nieuw uitstel uit

De voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen sluit uitstel van de Olympische Spelen van Tokio uit. In Japan groeit de weerstand tegen het evenement, dat in 2020 vanwege de coronapandemie met een jaar werd verschoven. Onder meer vooraanstaande medici vragen zich af in hoeverre de Spelen veilig kunnen worden georganiseerd, terwijl enquêtes uitwijzen dat een groot deel van de Japanse bevolking inmiddels ook voor uitstel of zelfs afgelasting is.

“We kunnen de Spelen niet opnieuw uitstellen”, zegt Seiko Hashimoto, oud-schaatsster en voorzitter van de lokale organisatie, in de krant Nikkan Sports. Premier Yoshihide Suga zal waarschijnlijk vervroegde verkiezingen uitschrijven na de Olympische en Paralympische Spelen, meldde de krant Asahi, die daaruit de conclusie trekt dat ook hij vastbesloten is om door te gaan met het evenement.

Steden waar buitenlandse sporters hun trainingskamp willen opslaan voor de Spelen hebben hun zorg geuit dat de bezoekers varianten van het coronavirus meebrengen, met gevolgen voor de voorraad medische middelen en ziekenhuisbezetting. Het gemeentebestuur van Ota City kreeg tal van klachten toen bekend werd dat hotelpersoneel dat Australische sporters ontvangt voorrang heeft gekregen bij de vaccinatie. De stad herbergt de Australische softbalploeg, het eerste nationale team dat zich deze week in Japan meldde.

Kurume City liet ondertussen weten dat een trainingskamp van Keniaanse atleten in die stad niet kan doorgaan.

Japan kampt met een vierde golf besmettingen, acht weken voordat de Spelen op 23 juli moeten beginnen. Het vaccinatieprogramma komt maar langzaam op gang, terwijl in tien regio’s waaronder Tokio de noodtoestand is verlengd tot 20 juni. Shigeru Omi, een van Japans meest vooraanstaande medici, zei tegenover een parlementaire commissie dat het “niet normaal” is onder huidige omstandigheden de Spelen te laten doorgaan.