Beroemde paardentrainer in VS twee jaar geschorst na dopingzaak

Paardentrainer Bob Baffert, een van de meest succesvolle trainers in de Amerikaanse racegeschiedenis, mag twee jaar lang geen paarden inschrijven voor de Kentucky Derby. De organisatoren hebben dat besluit woensdag genomen na bevestiging van de positieve drugstest van Medina Spirit. Dat paard van Baffert won dit jaar de Derby die te boek staat als een van de meest bekende paardenraces ter wereld.

In een verklaring van Churchill Downs, die de Kentucky Derby exploiteert, staat dat geen enkel door Baffert opgeleid paard de komende twee jaar op de baan mag uitkomen. Dat betekent dat Baffert op zijn vroegst pas in 2024 weer deel kan nemen aan de Kentucky Derby.

Het afgelopen jaar kwamen vijf door Baffert getrainde paarden niet door een dopingtest. Churchill Downs stelt dat het ingesteld verbod voor de paardentrainer nodig is om het vertrouwen in de integriteit van de sport te behouden. “Roekeloze praktijken en overtredingen met stoffen die de veiligheid van onze paarden en menselijke atleten in gevaar brengen of de integriteit van onze sport compromitteren, zijn niet acceptabel. En als bedrijf moeten we maatregelen nemen om aan te tonen dat we dit niet tolereren”, zei Churchill Downs-topman Bill Carstanjen.