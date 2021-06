Djokovic overtuigend naar derde ronde op Roland Garros

Novak Djokovic heeft zich op overtuigende wijze verzekerd van een plek in de derde ronde van Roland Garros. De nummer 1 van de wereld liet de Uruguayaan Pablo Cuevas, de mondiale nummer 92, met 6-3 6-2 6-4 kansloos.

Cuevas plaatste verrassend de eerste break in de derde game, maar hij wist niet lang te profiteren van die voorsprong. Djokovic maakte de break achterstand direct ongedaan en begon steeds beter te spelen. Hij sloeg 32 winners, tegenover 22 onnodige fouten, en maakte het na ruim twee uur af met een ace.

“Ik ben tevreden over mijn niveau. Hij is een specialist op het gravel, speelt met een hoop topspin en ik moest me blijven concentreren”, zei Djokovic na zijn zege in het Frans.

De 34-jarige Djokovic hoopt het toernooi over anderhalve week voor de tweede keer te winnen, na zijn primeur in 2016. Hij mikt in Parijs op zijn achttiende grandslamtitel. Roger Federer en Rafael Nadal staan op twintig.

Het duel werd gespeeld op het Court Suzanne-Lenglen. Federer en Nadal maken donderdag hun opwachting op het Court Philippe-Chatrier.