Dressuurbondscoach rekent in Tokio wél op steun Japanse bevolking

Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat de Japanse bevolking echt zit te wachten op de Olympische Spelen, de komende zomer in Tokio. De vrees voor verdere verspreiding van het coronavirus is groot. “Dat is iets wat ons bezighoudt”, zegt Alex van Silfhout, bondscoach van de Nederlandse dressuurruiters. “Als het gastland het niet leuk vindt om ons te ontvangen is dat wel iets om rekening mee te houden.”

Volgens laatste peilingen is al 80 procent van de plaatselijke bevolking tegen de Olympische Spelen. Voor Van Silfhout was dat aanleiding eens contact op te nemen met mensen die hij kent in Japan. “Daardoor is mijn beeld toch iets genuanceerder geworden. Ik denk dat men zich vooral afzet tegen het beleid van de regering inzake corona. Via de Olympische Spelen hoopt men de druk te verhogen.”

Van Silfhout kreeg door de gesprekken daarom een wat andere indruk. “Ik geloof niet dat de bevolking zo anti de Olympische Spelen is. Als het zover is verwacht ik dat men best enthousiast wordt. Het grootste probleem is dat veel mensen zich zorgen maken over de lage vaccinatiegraad in het land. En daarvan krijgt vooral de regering de schuld. Dat is het grootste probleem op dit moment.”

Het komend weekeinde vindt bij de nationale titelstrijd in Ermelo het eerste zogenoemde meetmoment voor de dressuurtop plaats, het tweede volgt komende maand op het CHIO van Rotterdam. Daarna maakt de bondscoach zijn uit vier combinaties bestaande equipe voor Tokio bekend. “Vooralsnog sta ik er blanco in”, zegt Van Silfhout. “We hebben de laatste tijd goed kunnen werken. Nu zal blijken hoe de ruiters en paarden met de druk omgaan.”

In Ermelo is Edward Gal titelverdediger. Met de zonen van Totilas CLOCK’s Toto Jr en CLOCK’s Total U.S. geldt hij bovendien als favoriet. Hans Peter Minderhoud met Dream Boy is ook kanshebber. Kandidaten voor olympische kwalificatie zijn onder meer Adelinde Cornelissen met Governor, Fleau de Baian en Aqiedo, Dinja van Liere met Hermes en Haute Couture en Marlies van Baalen met Go Legend en Ben Johnson.