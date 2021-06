Federer ten koste van Cilic verder in Parijs

Roger Federer heeft zich op Roland Garros ten koste van Marin Cilic verzekerd van een plek in de derde ronde. De 39-jarige Zwitser was met 6-2 2-6 7-6 (4) 6-2 te sterk voor de Kroatische nummer 47 van de wereld.

Federer trok met overtuigend spel de eerste set naar zich toe, maar in de tweede set daalde zijn niveau. Hij ging meermaals de discussie aan met de umpire, die de 20-voudig grandslamkampioen een waarschuwing gaf omdat hij te veel tijd nam tussen de punten door. Daar was Federer, als achtste geplaatst, niet van gediend.

De getergde Federer, die zelfs een fout van Cilic met een juich begroette, herpakte zich in de derde set. Die trok hij naar zich toe in een tiebreak, nadat hij twintig punten op een rij op eigen opslag had gewonnen. De tiebreak bleek cruciaal, want in de vierde set werd het geen moment spannend meer. Federer maakte het op 5-2 af op de service van Cilic.

Federer en Cilic troffen elkaar voor het eerst sinds de finale van de Australian Open in 2018. Toen won Federer in vijf sets. Een jaar eerder stonden beiden ook tegenover elkaar in de eindstrijd van Wimbledon, die in drie sets in het voordeel van Federer werd beslist.

In de derde ronde treft Federer zaterdag de Duitser Dominik Köpfer.