Formule 1-coureur Bottas door vliegproblemen nog niet in Bakoe

Formule 1-coureur Valtteri Bottas is wegens problemen met zijn vlucht nog niet in Bakoe gearriveerd, waar vrijdag de eerste vrije training van de Grote Prijs van Azerbeidzjan plaatsvindt. De Fin meldde donderdag in de loop van de ochtend dat er iets mis was gegaan met zijn vlucht en dat hij nog in eigen land verblijft, op de vlieghaven van Helsinki.

“Volgens plan had ik nu al in Bakoe moeten zijn, maar niet alles verloopt momenteel volgens plan”, liet de coureur van Mercedes weten. “Ik heb zojuist een nieuwe vlucht geboekt. Ik hoop dat het nu allemaal lukt en dat ik vanavond in Bakoe aankom. We zijn goed voorbereid. Vooralsnog ga ik er niet vanuit dat ik morgen niet optimaal aan de start kan verschijnen.”

Bottas had in de vorige race in Monaco, gewonnen door Max Verstappen, ook al met tegenslag te maken. Bij een pitstop van de teamgenoot van wereldkampioen Lewis Hamilton bleef een wielmoer van de rechtervoorband vastzitten bij de bandenwissel, waardoor de Finse coureur niet verder kon.