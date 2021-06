Nadal op 35e verjaardag duidelijk te sterk voor Gasquet

Rafael Nadal heeft zich als laatste speler bij de laatste 32 geschaard op Roland Garros. De dertienvoudig kampioen was op zijn 35e verjaardag in drie sets de meerdere van de Fransman Richard Gasquet: 6-0 7-5 6-2.

Nadal imponeerde in de beginfase op het lege Court Philippe-Chatrier. Al na 26 minuten had hij de eerste set binnen en hij verloor daarin slechts negen punten. De Fransman, voormalig kwartfinalist in Parijs, werd van hoek naar hoek gestuurd. Zelfs bij 5-0 kreeg de Gasquet niets cadeau van de gretige Nadal, de nummer 3 van de wereld.

Het leek een zeer eenzijdig en voor Gasquet (34) zelfs pijnlijk duel te worden, maar de nummer 53 van de wereld wist zich na een 5-2-achterstand terug te knokken tot 5-5. Dat was voor Nadal echter het sein om zijn niveau op te krikken en in het restant stond hij nog maar twee games af.

Nadal maakte het na 2 uur en 14 minuten af op de service van Gasquet, van wie Nadal op de ATP tour nog nooit heeft verloren.

In de derde ronde treft Nadal de Brit Cameron Norrie.