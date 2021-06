‘Rijzende ster’ Bol maakt debuut als hoofdact op FBK Games

Femke Bol beleeft zondag een primeur in eigen land. Hoewel de 21-jarige Amersfoortse atlete al tegen de wereldtop aanleunt op de 400 meter én de 400 meter horden, acteerde ze nog nooit in het hoofdprogramma van de FBK Games. In de komende editie van het atletiekgala in Hengelo komt ze als de rijzende ster van de Nederlandse atletiek in actie op het slotonderdeel, de 400 meter horden.

“Ik vind het supergaaf”, zegt de jonge atlete. “Ik kom mijn hele leven al kijken met mijn ouders en beste vriendin naar de FBK Games. Ik keek als meisje altijd op tegen Dafne Schippers, Jamile Samuel en Churandy Martina en nu mag ik zelf meedoen in de grootste wedstrijd in Nederland tegen de wereldtop. Het is toch een beetje een droom die uitkomt.”

Bol imponeerde vorige zomer met toptijden op de 400 meter horden. Aan het einde van het seizoen stond ze met een tijd van 53,79 seconden zelfs bovenaan op de wereldranglijst. Ze zette haar progressie deze winter voort met de Europese titel indoor op de 400 meter in een Nederlands record van 50,63. Afgelopen zaterdag liep Bol in Oordegem 50,56 op de 400 meter. Dat was meteen een Nederlands record.

Die tijd verraste haar, want ze is naar eigen zeggen nog lang niet in topvorm. De vermoeidheid van zware trainingsweken zat nog in de benen. “Oordegem was om er in te komen. Op de FBK Games loop ik mijn eerste 400 horden van dit seizoen en daarna zal ik alleen nog maar dat nummer lopen tot en met de Olympische Spelen. Daar moet ik in topvorm zijn. Maar ik wil uiteraard in Hengelo wel goed lopen voor eigen publiek.”

Hordetechniek en paslengte spelen een cruciale rol, aldus Bol. “Ik doe de 400 meter pas drie jaar, maar mijn lijf is ideaal voor dit onderdeel. Ik wil dit seizoen proberen in vijftien passen naar alle tien de horden te lopen. Voorheen lukte dat tot horde acht en daarna moest ik overgaan naar zestien passen. Als het lukt, dan kan ik er veel tijd mee winnen. Ik hoef namelijk niet te wisselen van opzwaaibeen en kan met mijn goede been de horden blijven nemen. Daardoor houd ik meer snelheid op die laatste twee horden naar de finish.”

Door haar tijden en prestaties is Bol in razend tempo uitgegroeid tot een wereldster in wording. Zo was ze begin mei een van de blikvangers op de WK estafette in Polen, waarin ze de Nederlandse ploeg aan een startbewijs hielp op de nieuwe olympische discipline 4×400 meter gemengd. “Vorig jaar merkte ik nog niet zoveel van die aandacht vanwege corona, maar nu krijg ik wel veel meer media over me heen. Ik vind het niet erg hoor. Als de mensen het leuk vinden om te zien wat je doet, geeft dat erkenning. En aandacht voor atletiek in Nederland vind ik alleen maar mooi.”