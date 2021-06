Van Vleuten en Van der Breggen op NK tijdrijden

Wielrensters Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten staan beiden op de startlijst van het NK tijdrijden op 16 juni in Emmen, maakt de wielerbond KNWU bekend. De twee wielrensters zijn ook geselecteerd voor de tijdrit op de Olympische Spelen van Tokio.

Van Vleuten is de titelverdedigster. Ze werd in 2019 voor de vierde keer Nederlands kampioen tijdrijden. In 2020 ging het NK tijdrijden niet door vanwege de coronapandemie. Van der Breggen, die de titel een keer won in 2015, is de regerend wereldkampioene in het tijdrijden en op de weg.

Ook Ellen van Dijk staat op de deelnemerslijst. De wielrenster van Trek-Segafredo werd niet geselecteerd voor de Spelen door bondscoach Loes Gunnewijk. Van Dijk deed mee aan de Spelen van 2016 en 2012 en won vier keer de Nederlandse titel in het tijdrijden.

Bij de wielrenners staat Tom Dumoulin op de deelnemerslijst. De wielrenner van Jumbo-Visma maakt zondag na bijna een half jaar zijn rentree in het peloton in de Ronde van Zwitserland en rijdt daarna nog het NK tijdrijden en NK op de weg in voorbereiding op de Spelen van Tokio.

Jos van Emden, de winnaar van het NK van 2019, ontbreekt. De tijdritspecialist van Jumbo-Visma liep bij een zware valpartij in de vijftiende etappe van de Ronde van Italiƫ vijf gebroken ribben en een longkneuzing op.