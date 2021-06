Verstappen rekent zich niet rijk met eerste plek in klassement

Max Verstappen start zondag in de Grote Prijs van Azerbeidzjan als de leider in het klassement om de wereldtitel in de Formule 1. Dat zegt hem niet zoveel, zo gaf hij aan in aanloop naar de race in Bakoe. “Het gaat erom wie na de laatste wedstrijd op de eerste plaats staat.”

Dat neemt niet weg dat hij op schema ligt. “Maar als we het goed willen blijven doen, moeten we ons ook blijven ontwikkelen”, aldus de Nederlander, onlangs glorieus winnaar van de ‘klassieker’ van Monaco. “We moeten ons binnen het team allemaal verbeteren en we moeten de auto verbeteren. Dan hebben we een kans, ook in Bakoe.”

Wereldkampioen Lewis Hamilton viel in Monaco tegen in zijn Mercedes. “Ze zullen er alles aan doen nu heel sterk terug te komen”, verwacht Verstappen, coureur van Red Bull. “Daarvoor hebben ze natuurlijk ook de kwaliteiten. Het betekent heel simpel dat wij ons geen enkele fout kunnen veroorloven als we hen opnieuw willen verslaan. Tot nu toe dit seizoen hebben we gelukkig weinig fouten gemaakt.”