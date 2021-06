Voormalig finaliste Stephens schakelt Pliskova uit in Parijs

Karolina Pliskova is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld door de Amerikaanse Sloane Stephens, voormalig finaliste. Het werd 7-5 6-1. De 29-jarige Pliskova was als tiende geplaatst in Parijs.

Pliskova speelde erg slordig op het Court Philippe-Chatrier en na anderhalf uur benutte Stephens haar eerste wedstrijdpunt op de service van de Tsjechische, die het duel besloot met haar 38e onnodige fout.

Vorig jaar bleef Pliskova ook al in de tweede ronde steken op Roland Garros. Slechts een keer haalde ze de tweede week in Parijs; in 2017 reikte ze tot de halve finales.

De een jaar jongere Sloane Stephens, afgezakt naar plek 59 op de wereldranglijst, haalde drie jaar geleden de finale op Roland Garros. In 2017 won ze de US Open, maar de afgelopen jaren vielen haar prestaties tegen. Stephens kwam vorig jaar op geen van de drie gehouden grand slams verder dan de derde ronde. Wimbledon ging niet door.