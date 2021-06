Beachvolleybalsters Stam/Schoon na stunt naar kwartfinale Ostrava

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben bij het viersterrentoernooi voor de wereldbeker in het Tsjechische Ostrava voor een stunt gezorgd door in de tweede ronde het hoog aangeschreven Braziliaanse duo Agatha/Duda te kloppen. Stam en Schoon wonnen in twee sets: 21-17 21-15.

Agatha en Duda staan derde op de ranking van de volleybalbond FIVB. De Braziliaanse Agatha Bednarczuk werd met Barbara Seixas de Freitas in 2015 wereldkampioen en het duo pakte op de spelen van Rio 2016 zilver. Sinds 2017 speelt ze met Eduarda “Duda” Santos Lisboa.

Voor de 22-jarige Stam en de 19-jarige Schoon volgt er in de kwartfinale opnieuw een sterke tegenstander. Het Canadese duo Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes voert momenteel de FIVB-ranking aan en is de regerend wereldkampioen (2019). In de groepsfase in Ostrava verloren de Nederlandse beachvolleybalsters maar nipt met 15-12 in de derde set van de Canadezen.

Sanne Keizer en Madelein Meppelink bereikten ook de laatste acht in Ostrava. Het Nederlandse koppel won in de tweede ronde in drie sets van de Duitse beachvolleybalsters Julia Sude en Karla Borger: 17-21 21-15 15-9. Keizer en Meppelink treffen in de kwartfinales de Amerikaanse Kelly Claes en Sarah Sponcil.

Christian Varenhorst en Steven van de Velde plaatsten zich voor de tweede ronde van zaterdag door Ben Saxton en Grant O’Gorman uit Canada te verslaan. Ze nemen het op tegen de regerend Europees kampioenen Anders Mol en Christian Sørum uit Noorwegen.

Stefan Boermans en Yorick de Groot wonnen in de eerste ronde van Michal Bryl en Grzegorz Fijalek uit Polen. Zij strijden om een plek in de kwartfinale tegen Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen.