Bondscoaches ervaren geen druk rond ‘vaccin-vraagstuk’ voor Tokio

Van druk vanuit sportkoepel NOC*NSF om alleen gevaccineerde atleten mee te nemen naar de Olympische Spelen is volgens enkele bondscoaches van teamsporten geen sprake. Arno Havenga en Sarina Wiegman, de bondscoaches van respectievelijk de waterpolosters en de voetbalsters, zeggen hun selectie “puur op sportieve gronden” te formeren. Of een sporter dan wel of geen vaccin heeft genomen, speelt volgens hen geen rol.

“Ik ervaar vanuit TeamNL geen enkele druk”, zegt Havenga, die zich met de waterpolosters in Zeist voorbereidt op de Spelen. “Sterker nog, het is niet één keer ter sprake gekomen. Niemand is verplicht om zich te laten vaccineren, het is ieders eigen keuze.”

Handbalster Yvette Broch wil zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus. Broch besloot zich daarom ook niet beschikbaar te stellen voor de Spelen. De handbalster van Oranje ziet het niet zitten om, als ze zou worden geselecteerd, gedurende het mondiale sportevenement vrijwel volledig in afzondering te zitten. Om de gezondheidsrisico’s zo klein mogelijk te houden, heeft NOC*NSF voor niet-gevaccineerde sporters een aparte behandeling in gedachten.

“Het komt erop neer dat ik straks in Tokio niet in openbare ruimtes mag komen. Ik moet apart eten en apart slapen en mag alleen met de rest van het team zijn bij trainingen, besprekingen en tijdens de wedstrijd”, zei Broch in het NRC. “Volgens mij gaan ze van TeamNL de bondscoach adviseren om alleen gevaccineerde meiden mee te nemen.”

Volgens technisch directeur Maurits Hendriks zijn de extra “inspanningen” ten aanzien van de niet-gevaccineerde sporters noodzakelijk. Het gaat volgens Hendriks om twee tot vier sporters. Dat exacte aantal is afhankelijk van de keuzes die de bondscoaches maken bij het samenstellen van hun selectie.

Havenga traint nu met negentien speelsters. Op 25 juni maakt hij bekend welke dertien vrouwen meegaan naar Japan. Wiegman presenteert haar olympische selectie van 22 speelsters op 16 juni. De KNVB wil in gesprek met NOC*NSF als blijkt dat een speelster meegaat die niet gevaccineerd is. Een ‘isolement’ is volgens de bond niet bevorderlijk voor het groepsproces. “Je moet een werkbare en gezonde atmosfeer creëren, zonder onnodige risico’s te lopen”, aldus een woordvoerster. De voetbalsters verblijven tijdens de Olympische Spelen niet in het olympisch dorp in Tokio, maar reizen door heel Japan van speelstad naar speelstad.