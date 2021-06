Duitse hockeyers trappen EK af met ruime zege op Wales

De Duitse hockeyers zijn het EK in Amstelveen begonnen met een ruime zege op Wales. De spelers van bondscoach Kais al Saadi wonnen in het openingsduel van de Europese kampioenschappen in het Wagener Stadion met 8-1. Later vrijdag neemt Nederland het in dezelfde groep op tegen Frankrijk.

Duitsland liep in de eerste twee kwarten uit naar een 3-0 voorsprong via treffers van Constantin Staib, Niklas Bosserhoff en Paul-Philipp Kaufmann. Gareth Furlong maakte nog voor de rust de 3-1 voor Wales en Lukas Windfeder tekende voor de 4-1 ruststand. Na de rust zorgden Niklas Wellen, Christopher Rühr, opnieuw Staib en Timm Herzbruch voor de 8-1-eindstand.

De Duitse hockeyers treffen in het tweede duel zondag Nederland.