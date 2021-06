‘GP Singapore in Formule 1 gaat niet door vanwege coronavirus’

De Grote Prijs van Singapore in de Formule 1 is afgelast vanwege de coronamaatregelen, melden de BBC en het magazine Autosport. De race zou plaatsvinden op 3 oktober.

De autoriteiten in Singapore hebben volgens de media besloten dat het niet mogelijk is om de race te organiseren vanwege de reisrestricties door de coronapandemie.

Naar verluidt heeft de Formule 1 al opties om het gat op de kalender op te vullen. “We blijven werken met alle organisatoren in deze onzekere tijd en we hebben meerdere opties om ons waar nodig aan te passen”, liet een woordvoerder van de F1 weten aan Autosport.

Recentelijk was al de Grote Prijs van Canada geschrapt. Die race werd vervangen door de GP van Turkije, maar die is ook weer van de kalender in juni gehaald. In plaats daarvan zijn er in juni en juli twee races in Oostenrijk.