Hassan doet misschien wel aanval op wereldrecord 10.000 meter

De snelheid is nog niet wat ie moet zijn, maar met het uithoudingsvermogen zit het wel goed. Atlete Sifan Hassan zegt zelfs dat ze beter in vorm is dan ooit. “De vorm is perfect”, zegt ze in aanloop naar de FBK Games komende zondag. Ze wil sowieso een persoonlijk record lopen, maar sluit een aanval op het wereldrecord niet uit. “Wie weet, het zou zo maar kunnen. De omstandigheden moeten goed zijn en ik moet ook nog overleggen met mijn manager en coach, maar ik heb veel zin om heel hard te lopen.

Hassan zette vorig jaar oktober in Hengelo 29.36,67 op de klokken na een 10.000 meter. Daarmee verbeterde ze het Europees record. Het wereldrecord op de langste baanafstand staat met 29.17,45 op naam van de Ethiopische Almaz Ayana. Hassan is de regerend wereldkampioene op de afstand. Ze won de titel in 2019 in Doha.

Hassan heeft zich de afgelopen weken voorbereid op hoogte in Park City in de Amerikaanse staat Utah. Daar kon ze terecht nadat ze eindelijk een visum kreeg om naar de Verenigde Staten te reizen. Sindsdien is ook de onrust weg bij haar en kon ze zich concentreren op de trainingen. Het waren vooral duurtrainingen, door de kou kon ze niet goed op snelheid trainen. “Maar ik heb heb nog twee maanden tot de Olympische Spelen en het wordt ook weer warmer, dus die snelheid komt ook wel weer. Ik ben eerlijk gezegd heel dankbaar voor hoe alles nu gaat.”

Dafne Schippers is de andere Nederlandse blikvanger op de FBK Games. De Utrechtse, tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter, komt uit op de 100 meter. “Ik vind het altijd heerlijk in Hengelo. De sfeer is er geweldig en ik ben heel blij dat er 1500 mensen op de tribunes zitten. Ik moedig ze bij deze aan om zondag zoveel mogelijk herrie te maken”, aldus de sprintster, die evenals Hassan deze zomer wil pieken op de Olympische Spelen in Tokio.

In Hengelo liep Schippers ooit voor het eerst onder de 11 seconden en naar zo’n tijd verlangt ze. “Maar zo hard zal het nog niet gaan. Het seizoen is nog maar net begonnen en ik heb altijd wel een aantal wedstrijden nodig om op snelheid te komen. Ik heb de afgelopen periode wel wat snelheidstrainingen moeten overslaan omdat het weer niet echt meewerkte. Ik hoop in ieder geval weer sneller te zijn dan mijn eerste 100 van dit seizoen in Boston. Daar liep ik 11,38, maar het was op een aangelegde baan in een hoofdstraat. Het was wel leuk, maar voor een echte snelle 100 meter voor mij niet zo geschikt.”